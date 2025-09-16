16.09.2025 18:43 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих рятувальників міста

В Харкові відбувся урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня рятівника.



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов привітав співробітників Головного управління ДСНС в Харківській області, подякував їм за мужність та відданість справі, а також вручив кращим працівникам нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня та цінні подарунки - годинники.

У своєму виступі мер наголосив, що саме рятувальники першими прибувають на місця обстрілів і, ризикуючи життям, допомагають людям.

«Я щиро дякую вам за мужність і самовідданість! Ви першими приїжджаєте на місця прильотів, гасите пожежі, розбираєте завали, рятуєте життя. Це справжній героїзм, який ви проявляєте щодня. Ми пам’ятаємо ваших загиблих колег і схиляємо голови перед їхньою відвагою. Ви - гордість Харкова і надія людей!», - зазначив мер.