    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські газовики оперативно застосували міри та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту
16.09.2025  19:23   Дмитро Колонєй

Харківські газовики оперативно застосували міри та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту

На місце обстрілу відразу виїхала бригада аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі»

Застосували оперативно міри та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків знову опинвся під обстрілом росіян. Фахівці гназмереж мста оперативно виконали необхідні дії: перекрили газопостачання до пошкодженої будівлі, задля безпеки людей та щоб усунути ризик подальшого загоряння, не допустити ускладнень у роботі рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу. Також провели детальне обстеження газових мереж довкола епіцентру вибуху.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканців однієї з громад на Харківщині просять тимчасово не використовувати газ.

 

Тэги:  газ, обстріл, харків
