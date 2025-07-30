30.07.2025 11:38 Рита Парфенова

Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до шести – у лікарні помер 71-річний чоловік

У лікарні помер ще один поранений під час обстрілу села Новоплатонівка на Харківщині. Загальна кількість жертв зросла до шести, ще троє людей перебувають у лікарні з пораненнями.

На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району зросла до шести. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення під час атаки.

Нагадаємо, ворог завдав удару по населеному пункту 28 липня. Унаслідок обстрілу одразу загинули п’ятеро цивільних. Ще четверо дістали поранення, серед них був і 71-річний місцевий житель, якому не вдалося вижити – сьогодні стало відомо про його смерть у медзакладі.

Таким чином, кількість поранених наразі становить троє осіб. Прокуратура продовжує фіксацію наслідків злочинів, скоєних російськими військовими на території Харківської області.

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