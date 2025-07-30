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30.07.2025  12:06   Рита Парфенова

Руйнування після удару по Шевченківському району Харкова: фоторепортаж з місця події

У результаті ранкового російського удару по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру в Шевченківському районі. На місці працюють екстрені служби. Публікуємо фото з наслідками атаки.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, вночі 30 липня армія рф завдала чергового удару по Харкову. Один із ворожих снарядів влучив у Шевченківський район міста. За попередніми даними, постраждала цивільна інфраструктура.

На місці прильоту зафіксовані значні руйнування. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та припарковані автомобілі. Комунальні й аварійно-рятувальні служби оперативно проводять обстеження та усувають наслідки.

Станом на цей момент інформація про постраждалих уточнюється.

Нижче – фото з місця події, що демонструють масштаби руйнувань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

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Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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