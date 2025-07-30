30.07.2025 08:00 Рита Парфенова

Вночі ворог знову атакував Харків: постраждали люди та пошкоджено цивільну інфраструктуру (фото)

У ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.



Фото: ГУ ДСНС

У ніч проти 30 липня ворог здійснив атаку на Харків, застосувавши безпілотники. Основні удари припали на Шевченківський і Слобідський райони міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Шевченківському районі внаслідок влучань загорілися три легкових автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі. Загальна площа займання склала 210 квадратних метрів. Також пошкоджено житлові будинки, об’єкти торгівлі та транспортні засоби. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб, двох із них вдалося врятувати надзвичайникам.

У Слобідському районі зафіксовано займання сухої трави на площі близько 500 квадратних метрів.

На місцях працювали 37 співробітників ДСНС та 7 одиниць спеціальної техніки. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривали протягом ночі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Новоплатонівка на Ізюмщині внаслідок чергового удару рф загинуло п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення.