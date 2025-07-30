30.07.2025 07:30 Рита Парфенова

30 липня – Міжнародний день дружби: що святкують, що можна і не можна робити

Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.

Мета свята проста і зрозуміла – допомогти людям різної віри та культури порозумітися, позбутися недовіри та викорінити конфлікти.



У кожній країні свято відзначають у відповідність до місцевих культурних традицій та уподобань, проводять заходи для молоді, концерти та карнавали.



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Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який відзначається щорічно 30 липня, був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році з метою «підвищувати обізнаність щодо стану жертв торгівлі людьми та заохочувати та захищати їхні права».



Ще до проголошення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми Генеральною Асамблеєю ООН було вироблено особливий план дій щодо викорінення цього зла. Цей план розрахований на об'єднання зусиль усього світу з виявлення та боротьби з рабством та работоргівлею, а також передбачає надання допомоги постраждалим від перебування в рабстві.



Особлива увага приділяється реабілітації жінок та дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації, а також людей, які постраждали від страшної практики насильницького вилучення органів. З цією метою було засновано Цільовий Фонд, куди роблять внески держави, які розуміють всю гостроту проблеми і готові брати активну участь у реалізації Глобального плану ООН боротьби з торгівлею людьми.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

В народі 30 липня носило назву Сила. Предки часто казали “На Силу спека сили добирає”, тобто ще можуть бути дуже спекотні дні, але природа вже починає хилитися до осені.

Що не можна робити:

надмірно засмагати – вважалося, що сонце надто сильне в цей період, казали навіть, що «Сила палить спину»;

починати нові справи – нове може не вкоренитися, тому що «Сила на межі літа та осені»;

залишати худобу без нагляду – це день «перелому сили» і він є небезпечним для тварин.

За Юліанським календарем, 30 липня православна церква вшановує пам’ять Маргарити Антіохійської (вона ж – свята Марина).

Наші пращури цього дня купалися у водоймі, вірячи, що це допоможе вилікувати хвороби та загоїти рани.

Цього дня радять не приймати доленосних рішень, пов’язаних зі шлюбом. Освідчення в коханні, а також пропозицію руки та серця радять перенести на іншу дату, щоб не довелося шкодувати про прийняте рішення.

Також радять сидіти вдома під час грози та не дивитися на блискавки, щоб не накликати на будинок біди.

Також цього дня

1818 – народилася Емілі Бронте, англійська письменниця («Грозовий перевал»).



1858 - англійський дослідник Джон Спік відкрив озеро Вікторія в Африці.



1863 – народився Генрі Форд, американський автопромисловець, творець самої ідеї масового виробництва машин та втільник її у життя. Автор фрази "Автомобіль може бути будь-якого кольору, якщо цей колір - чорний".



1898 – американський бізнесмен Вілл Келлогг вигадав кукурудзяні пластівці.



1935 – видавництво Penguin Books видало першу книжку категорії «пейпербек» (paperback), тобто із порівняно твердою паперовою (або картонною) обкладинкою, в яку торцем вклеєний книжковий блок. Ідея випуску дешевих (за ціною 10 цигарок) книжок у м'якій обкладинці та кишенькового формату, що народилася у сера Аллена Лейна, зробила революцію у видавничій справі, забезпечивши масові тиражі як популярних, так і класичних творів.



1947 – народився Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор та державний діяч австрійського походження, великий Термінатор усього Всесвіту.



1948 – народився Жан Рено (справжнє ім'я Хуан Морено-і-Хедерік Хіменес), французький актор («Леон-кілер», «Прибульці», «Микита», «Блакитна безодня», «Ронін»).



1956 – на американських доларах з'явився девіз In God We Trust. І відразу ж валюта янкі стала ще більшою (з божою допомогою).



1961 – народився Лоренс Фішберн, американський актор («Погана компанія», «Отелло», «Червона спека», «Матриця»).



1970 – народився Крістофер Нолан, англо-американський кінорежисер ("Престиж", "Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди", "Початок").



1972 – народився Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант та скульптор.



1974 – народилася Хіларі Суонк, американська актриса, дворазова володарка премії «Оскар».



1984 - на телеканалі NBC розпочався показ серіалу "Санта-Барбара", телевізійного рекордсмена-довгожителя.



2006 - Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 98.



2007 – померли одразу два великі режисери: Мікеланджело Антоніоні та Інгмар Бергман.



2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 метрів без парашута. Айкінс вистрибнув із легкомоторного літака над містом Сімі-Веллі. 2,5 хвилини він перебував у вільному падінні, летів зі швидкістю падіння близько 53 метрів за секунду, та успішно приземлився на сітку площею 30х30 м (третина футбольного поля) на рівні 20-го поверху хмарочоса.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.



за Юліанським календарем: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Маріанна, Марина.