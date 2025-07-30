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30.07.2025  08:32   Рита Парфенова

Бої на Харківщині: на двох напрямках зафіксовано дев’ять атак ворога

Протягом минулої доби російські війська здійснили п’ять невдалих атак на Південно-Слобожанському напрямку та чотири — на Куп’янському.

На Харківщині відбито дев’ять атак ворога за добу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби російські війська п’ять разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони України. Атаки зафіксовано в районі міста Вовчанськ та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора ворог здійснив чотири штурмові спроби. Українські військові зупинили ворожі дії біля Піщаного, Куп’янська та в районі села Голубівка.

На Харківщині відбито дев’ять атак ворога за добу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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