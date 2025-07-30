У кількох районах Харківщини проводять підриви під час розмінування

30 липня в Чугуївському та Ізюмському районах тривають планові підривні роботи. Мешканців закликають зберігати спокій у разі звуків вибухів.
У середу, 30 липня, на території Харківської області продовжуються роботи з розмінування. У зв’язку з цим фахівці проводять підривні роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
З 10:00 до 14:00 підриви триватимуть поблизу села Таранівка Чугуївського району.
Також з 10:30 до 11:30 вибухотехніки працюватимуть у районі населених пунктів Бражківка та Рідне Ізюмського району.
Місцевим жителям нагадують, що звуки вибухів пов’язані з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів, і закликають зберігати спокій.
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