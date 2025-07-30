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30.07.2025  08:43   Рита Парфенова

У кількох районах Харківщини проводять підриви під час розмінування

30 липня в Чугуївському та Ізюмському районах тривають планові підривні роботи. Мешканців закликають зберігати спокій у разі звуків вибухів.

розмінування

У середу, 30 липня, на території Харківської області продовжуються роботи з розмінування. У зв’язку з цим фахівці проводять підривні роботи.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 10:00 до 14:00 підриви триватимуть поблизу села Таранівка Чугуївського району.

Також з 10:30 до 11:30 вибухотехніки працюватимуть у районі населених пунктів Бражківка та Рідне Ізюмського району.

Місцевим жителям нагадують, що звуки вибухів пов’язані з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів, і закликають зберігати спокій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
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