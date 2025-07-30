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30.07.2025  08:53   Рита Парфенова

У Харкові та області попереджають про грозу й шквали: правоохоронці нагадали правила безпеки

30 липня синоптики прогнозують ускладнення погодних умов: грозу, поривчастий вітер і шквали до 22 м/с. Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально обережними.


Фото: Патрульна поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні, 30 липня, у Харкові та по всій області очікуються складні погодні умови. За інформацією синоптиків, протягом дня можливі грози, вночі та вранці – пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с, а вдень місцями прогнозуються шквали до 22 м/с. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
 
Погодні умови можуть становити небезпеку, особливо на мостах, відкритих ділянках доріг та трасах. Водіїв закликають бути уважними: знижувати швидкість, дотримуватися дистанції, вмикати ближнє світло фар, уникати ризикованих маневрів і використовувати ремені безпеки. Те саме стосується пасажирів, зокрема дітей.
 
У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові в середу, 30 липня, очікуються гроза, шквал 17-22 м/с, невеликий короткочасний дощ і спека до 36° тепла.
Тэги:  негода, вітер, гроза, харків
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