30.07.2025 08:53 Рита Парфенова
У Харкові та області попереджають про грозу й шквали: правоохоронці нагадали правила безпеки
30 липня синоптики прогнозують ускладнення погодних умов: грозу, поривчастий вітер і шквали до 22 м/с. Водіям та пішоходам рекомендують бути максимально обережними.
Фото: Патрульна поліція Харківської області
Сьогодні, 30 липня, у Харкові та по всій області очікуються складні погодні умови. За інформацією синоптиків, протягом дня можливі грози, вночі та вранці – пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с, а вдень місцями прогнозуються шквали до 22 м/с. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
Погодні умови можуть становити небезпеку, особливо на мостах, відкритих ділянках доріг та трасах. Водіїв закликають бути уважними: знижувати швидкість, дотримуватися дистанції, вмикати ближнє світло фар, уникати ризикованих маневрів і використовувати ремені безпеки. Те саме стосується пасажирів, зокрема дітей.
У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 102.
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писав, що у Харкові в середу, 30 липня, очікуються
гроза, шквал 17-22 м/с, невеликий короткочасний дощ і спека до 36° тепла.
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