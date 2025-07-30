Шість загиблих і вісім поранених – під ударами опинились Харків та дев’ять населених пунктів області

Протягом минулої доби російські війська застосовували КАБи, дрони-камікадзе й інші типи безпілотників для обстрілу обласного центру та населених пунктів Харківщини.
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували Харків та дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок атак загинули шестеро мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення:
Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Слобідському районам Харкова з використанням двох дронів-камікадзе. Загалом по області ворог застосував 10 авіабомб КАБ, п’ять БпЛА типу «Герань-2», один дрон типу «Молнія» та чотири FPV-дрони.
У Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку та три автомобілі. У Куп’янському районі постраждали багатоповерхівка і приватний будинок у Куп’янську, а також підприємство й дві нежитлові будівлі в селі Шевченкове. В Ізюмському районі пошкоджень зазнали магазин і автомобіль у селі Новоплатонівка, а також три приватні будинки, дві господарчі споруди й гараж у Пісках-Радьківських.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.
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