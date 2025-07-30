Фото наслідків атаки по Харкову оприлюднили в прокуратурі

У Шевченківському та Слобідському районах Харкова вночі зафіксовано удари дронів-камікадзе. Поранено трьох цивільних. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.
У ніч на 30 липня Харків зазнав чергової атаки з боку армії рф. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Близько 2-ї години зафіксовано влучання дрона-камікадзе по Шевченківському району. Унаслідок вибуху виникла пожежа в будівлі кафе, автомийки, магазині та кількох автомобілях. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Постраждали троє цивільних – дві жінки та чоловік, яким було надано медичну допомогу.
Приблизно о 2:40 удар безпілотника також зафіксовано в Слобідському районі — пошкоджено одну з нежитлових будівель.
Попередньо встановлено, що для ударів по місту російські військові використали дрони типу «Герань-2».
За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори та слідчі документують обставини чергового воєнного злочину проти мирного населення.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.
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