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30.07.2025  09:27   Рита Парфенова

Фото наслідків атаки по Харкову оприлюднили в прокуратурі

У Шевченківському та Слобідському районах Харкова вночі зафіксовано удари дронів-камікадзе. Поранено трьох цивільних. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

Атака дронів по Харкову вночі 30 липня:

У ніч на 30 липня Харків зазнав чергової атаки з боку армії рф. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 2-ї години зафіксовано влучання дрона-камікадзе по Шевченківському району. Унаслідок вибуху виникла пожежа в будівлі кафе, автомийки, магазині та кількох автомобілях. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Постраждали троє цивільних – дві жінки та чоловік, яким було надано медичну допомогу.

Атака дронів по Харкову вночі 30 липня:

Приблизно о 2:40 удар безпілотника також зафіксовано в Слобідському районі — пошкоджено одну з нежитлових будівель.

Попередньо встановлено, що для ударів по місту російські військові використали дрони типу «Герань-2».

Атака дронів по Харкову вночі 30 липня:

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори та слідчі документують обставини чергового воєнного злочину проти мирного населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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