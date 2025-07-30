30.07.2025 09:46 Рита Парфенова

У Харкові після атаки дронів вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони (фото)

Нічна атака на Шевченківський район Харкова призвела до руйнувань у трьох будівлях. Комунальники вже ремонтують пошкоджені конструкції й обстежують територію.

Після нічної атаки дронів, яка сталася в Шевченківському районі Харкова, зафіксовано пошкодження щонайменше трьох будівель. Вибуховою хвилею вибито понад 60 вікон та пошкоджено балконне скління. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Комунальне підприємство «Харківспецбуд» проводить відновлювальні роботи — спеціалісти вже приступили до закриття контурів пошкоджених конструкцій. Один з обірваних дротів системи вуличного освітлення також уже відремонтовано.

Попереднє обстеження постраждалих будівель триває, фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.