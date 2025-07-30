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30.07.2025  09:46   Рита Парфенова

У Харкові після атаки дронів вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони (фото)

Нічна атака на Шевченківський район Харкова призвела до руйнувань у трьох будівлях. Комунальники вже ремонтують пошкоджені конструкції й обстежують територію.

Після удару дронів у Харкові вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони

Після нічної атаки дронів, яка сталася в Шевченківському районі Харкова, зафіксовано пошкодження щонайменше трьох будівель. Вибуховою хвилею вибито понад 60 вікон та пошкоджено балконне скління. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Після удару дронів у Харкові вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони Після удару дронів у Харкові вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони

Комунальне підприємство «Харківспецбуд» проводить відновлювальні роботи — спеціалісти вже приступили до закриття контурів пошкоджених конструкцій. Один з обірваних дротів системи вуличного освітлення також уже відремонтовано.

Після удару дронів у Харкові вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони Після удару дронів у Харкові вибито понад 60 вікон і пошкоджено балкони

Попереднє обстеження постраждалих будівель триває, фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
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