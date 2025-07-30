30.07.2025 10:17 Рита Парфенова

68-річний мешканець Харківщини після сварки вбив знайомого й розчленував тіло

У Харківському районі поліція затримала чоловіка, який вбив свого товариша, розчленував тіло й сховав його в покинутому домоволодінні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліція викрила зловмисника, який жорстоко вбив свого 59-річного знайомого під час конфлікту. Подія сталася 26 липня в одному з сіл Харківського району. Як встановили слідчі, між чоловіками виникла сварка під час спільного розпивання алкоголю. Унаслідок конфлікту 68-річний чоловік наніс потерпілому множинні удари, від яких той помер.

Щоб приховати скоєне, зловмисник розчленував тіло й переніс його до сусіднього покинутого домоволодіння. Поліція встановила особу підозрюваного в ході досудового розслідування. Його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту вже повідомлено про підозру в скоєнні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові заарештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника.