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30.07.2025  10:17   Рита Парфенова

68-річний мешканець Харківщини після сварки вбив знайомого й розчленував тіло

У Харківському районі поліція затримала чоловіка, який вбив свого товариша, розчленував тіло й сховав його в покинутому домоволодінні.

На Харківщині чоловік убив знайомого, розчленував тіло й намагався його сховати

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліція викрила зловмисника, який жорстоко вбив свого 59-річного знайомого під час конфлікту. Подія сталася 26 липня в одному з сіл Харківського району. Як встановили слідчі, між чоловіками виникла сварка під час спільного розпивання алкоголю. Унаслідок конфлікту 68-річний чоловік наніс потерпілому множинні удари, від яких той помер.

Щоб приховати скоєне, зловмисник розчленував тіло й переніс його до сусіднього покинутого домоволодіння. Поліція встановила особу підозрюваного в ході досудового розслідування. Його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту вже повідомлено про підозру в скоєнні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові заарештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника.

Тэги:  вбивство, харків
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