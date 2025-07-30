У Харкові ліквідують наслідки обстрілу: комунальники прибирають уламки скла і сміття (фото)

Комунальні служби Харкова розпочали роботи з прибирання після нічного обстрілу. На місці працюють бригади КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд».
У Шевченківському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків нічного російського обстрілу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Бригади комунальних підприємств «Харківблагоустрій» та «Шляхрембуд» очищають території від габаритного сміття, уламків скла та впорядковують пошкоджені ділянки.
Роботи з відновлення порядку проводяться зранку після завершення обстеження місць ударів та допуску фахівців.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня Шевченківський район зазнав удару російських військ. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, вікна в будинках та прилеглу територію.
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