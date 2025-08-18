Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с;
Температура повітря вдень 22 – 27° тепла.
