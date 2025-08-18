    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня
18.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с;

Температура повітря вдень 22 – 27° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • ясна й тиха погода передвіщає швидку негоду, а низькі хмари обіцяють затяжні дощі;
  • свіже повітря свідчить про наближення дощу;
  • червоний світанок означає вітер і дощ;
  • теплий день може вказувати на дощовий вересень;
  • велика кількість роси на небі віщує сонячний наступний день.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 серпня 16.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 серпня 15.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 