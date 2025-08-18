18.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня

У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 серпня очікується мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с;

Температура повітря вдень 22 – 27° тепла.

Народні прикмети

ясна й тиха погода передвіщає швидку негоду, а низькі хмари обіцяють затяжні дощі;

свіже повітря свідчить про наближення дощу;

червоний світанок означає вітер і дощ;

теплий день може вказувати на дощовий вересень;

велика кількість роси на небі віщує сонячний наступний день.