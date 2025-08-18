18.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки можуть нагадати вам про давні образи чи неприємні моменти, через що навіть дрібниці здатні викликати сильні емоції.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього дня зірки застерігають Овна від того, що від його очей приховане щось важливе! Можливо, за його спиною плететься інтрига, а він про це поки що навіть не здогадується; хтось непомітно вставляє йому палиці в колеса, шкодить кар’єрі чи поширює плітки за його спиною. Щоб усе це не завдало шкоди справам і репутації Овна, зірки радять йому тримати очі та вуха відкритими для будь-якої інформації. А ще є сенс порадитися з тими, хто знає все про всіх – благо, така людина зазвичай знайдеться в будь-якому колективі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець просто зобов'язаний поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Телець настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість його наздогнати.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки навряд чи мають достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє їх до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Близнюків, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Близнюкам просування у кар'єрі та гарний дохід.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати в Рака таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, воно обіцяє принести Раку не лише масу приємних емоцій, а й чудовий результат.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Лев приречений на успіх, тому найкраще, що можуть зробити його опоненти, – це спробувати з ним потоваришувати!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від неї швидких рішень – тоді розсіяність Діви не принесе їй особливої ​​шкоди. А от якщо події її гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Діва раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Діві протипоказана будь-яка активна діяльність - крім тієї, якою вона захоче зайнятися не для результату, а для душі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези при бажанні здатні досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Терезам достатньо захопитися якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. В цьому випадку їх активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День не схиляє Скорпіона до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Скорпіонові достатньо лише взяти на себе ініціативу і чітко розподілити завдання, що оточують охоче йому підіграватимуть і допомагатимуть.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Стрілець воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Стрільця. Зірки радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким... І ще раз собі!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для Козерога дуже вдалий день! Його енергійність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використати. Будь-яка справа, за яку Козеріг візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Козерогу не розмінюватися на дрібниці: якщо йому щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом він і так витратив чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитись і відпочити. При цьому зірки радять Водолію звернути увагу на сфери життя, які він останнім часом зовсім запустив. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під їхній жвавий ритм. Риби ж будуть почуватися здатними багато на що! Їхня ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи їм як насіння, одне за одним вирішувати найголоволомніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може їх дратувати, так що Рибам краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.