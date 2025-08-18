Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки можуть нагадати вам про давні образи чи неприємні моменти, через що навіть дрібниці здатні викликати сильні емоції.
Цього дня зірки застерігають Овна від того, що від його очей приховане щось важливе! Можливо, за його спиною плететься інтрига, а він про це поки що навіть не здогадується; хтось непомітно вставляє йому палиці в колеса, шкодить кар’єрі чи поширює плітки за його спиною. Щоб усе це не завдало шкоди справам і репутації Овна, зірки радять йому тримати очі та вуха відкритими для будь-якої інформації. А ще є сенс порадитися з тими, хто знає все про всіх – благо, така людина зазвичай знайдеться в будь-якому колективі.
Телець просто зобов'язаний поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Телець настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість його наздогнати.
Близнюки навряд чи мають достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє їх до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Близнюків, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Близнюкам просування у кар'єрі та гарний дохід.
Раку пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати в Рака таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, воно обіцяє принести Раку не лише масу приємних емоцій, а й чудовий результат.
Лев може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Лев приречений на успіх, тому найкраще, що можуть зробити його опоненти, – це спробувати з ним потоваришувати!
Діва перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від неї швидких рішень – тоді розсіяність Діви не принесе їй особливої шкоди. А от якщо події її гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Діва раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Діві протипоказана будь-яка активна діяльність - крім тієї, якою вона захоче зайнятися не для результату, а для душі.
Терези при бажанні здатні досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Терезам достатньо захопитися якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. В цьому випадку їх активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!
День не схиляє Скорпіона до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Скорпіонові достатньо лише взяти на себе ініціативу і чітко розподілити завдання, що оточують охоче йому підіграватимуть і допомагатимуть.
Стрілець схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Стрілець воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Стрільця. Зірки радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким... І ще раз собі!
Для Козерога дуже вдалий день! Його енергійність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використати. Будь-яка справа, за яку Козеріг візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Козерогу не розмінюватися на дрібниці: якщо йому щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.
Водолію протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом він і так витратив чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитись і відпочити. При цьому зірки радять Водолію звернути увагу на сфери життя, які він останнім часом зовсім запустив. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.
Риби будуть у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під їхній жвавий ритм. Риби ж будуть почуватися здатними багато на що! Їхня ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи їм як насіння, одне за одним вирішувати найголоволомніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може їх дратувати, так що Рибам краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.
У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.
День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.
