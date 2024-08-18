18.08.2024 07:30 Рита Парфенова

18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.

Інтуїція — це здатність передбачати та відчувати майбутнє на основі неявних підказок і підсвідомих знань. Цей день нагадує про важливість довіряти власним почуттям і внутрішнім відчуттям, особливо коли логіка здається недостатньою. Він заохочує практикувати увагу до інтуїтивних сигналів, розвивати здатність "бачити" більше, ніж очевидне, і знаходити відповіді в тиші внутрішнього розуму. День інтуїтивної прозорливості — це свято, яке спонукає до самопізнання та самовдосконалення.

Також цього дня

В 1743 Джек Бротон, чемпіон Англії з боксу, сформулював правила боксерських поєдинків.



1750 – народився Антоніо Сальєрі, австрійський композитор італійського походження. Сальєрі був дуже успішним композитором і педагогом, а серед його учнів виявилися Бетховен, Шуберт та Ліст.



1830 – народився Франц Йосип I, імператор Австрійської імперії (з 1848) та король Угорщини (з 1867), який розпочав першу світову війну.



1868 – французький астроном П'єр Жансен виявив у сонячному спектрі новий елемент – гелій.



1883 – у Харкові відкрито «другу чергу» міської конки. Почався рух від Харківського реального училища (пл. Феєрбаха, Академія залізничного транспорту) до Кінної площі (пл. Повстання).



1904 – народився Макс Фактор (справжнє ім'я – справжнє ім'я Максиміліан Факторович), американський парфумер польського походження, засновник косметичної компанії «Макс Фактор».



1913 – в одному з казино Монте-Карло стався рекордний випадок – кулька рулетки випадала на чорне 26 разів поспіль.



1933 – народився Роман Поланскі, франко-польсько-американський кінорежисер та актор.



1937 – на світ з'явився Роберт (насправді Чарльз) Редфорд, американський кіноактор і кінорежисер.



1938 – народився естрадний співак Вадим Мулерман (пом. 2018). Перший виконавець пісень «Лада», «Боягуз не грає в хокей», «Як добре бути генералом», «Гуцулочка», «Наснилося мені».



1950 – чотиримісячне кошеня, слідуючи за групою альпіністів, виліз на гору Маттерхорн (Альпи) заввишки 4477 м.



1952 – день народження Патріка Суейзі (помер від раку 14 вересня 2009). Достатньо назвати 3 фільми: «На гребені хвилі», «Привид» та «Брудні танці».



1957 – народилася Кароль Буке, французька актриса («Немо», «Бінго Бонго»), обличчя духів «Шанель».



1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".



1966 – зроблено перше фотографування місячної поверхні з американської селеноцентричної орбіти – «Лунар орбітер-1».



1969 – народився Крістіан Слейтер, американський актор.



1977 – у Мемфісі пройшов похорон Елвіса Преслі. В останній шлях співака проводжали 75 тисяч шанувальників.



1983 – народився Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.



1991 – Михайла Горбачова було взято під домашній арешт у Криму. Як з'ясувалося, ненадовго. Але епоха СРСР закінчилася назавжди.



1992 – засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден «За заслуги»).



2006 – у Києві розпочався IV Всесвітній форум українців.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Омелян, Уляна.



за Юліанським календарем: Вікентій, Дарина, Євдокія, Іван, Максиміліан, Марія, Нонна, Христина, Юхим.