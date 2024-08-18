18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.
Інтуїція — це здатність передбачати та відчувати майбутнє на основі неявних підказок і підсвідомих знань. Цей день нагадує про важливість довіряти власним почуттям і внутрішнім відчуттям, особливо коли логіка здається недостатньою. Він заохочує практикувати увагу до інтуїтивних сигналів, розвивати здатність "бачити" більше, ніж очевидне, і знаходити відповіді в тиші внутрішнього розуму. День інтуїтивної прозорливості — це свято, яке спонукає до самопізнання та самовдосконалення.
В 1743 Джек Бротон, чемпіон Англії з боксу, сформулював правила боксерських поєдинків.
1750 – народився Антоніо Сальєрі, австрійський композитор італійського походження. Сальєрі був дуже успішним композитором і педагогом, а серед його учнів виявилися Бетховен, Шуберт та Ліст.
1830 – народився Франц Йосип I, імператор Австрійської імперії (з 1848) та король Угорщини (з 1867), який розпочав першу світову війну.
1868 – французький астроном П'єр Жансен виявив у сонячному спектрі новий елемент – гелій.
1883 – у Харкові відкрито «другу чергу» міської конки. Почався рух від Харківського реального училища (пл. Феєрбаха, Академія залізничного транспорту) до Кінної площі (пл. Повстання).
1904 – народився Макс Фактор (справжнє ім'я – справжнє ім'я Максиміліан Факторович), американський парфумер польського походження, засновник косметичної компанії «Макс Фактор».
1913 – в одному з казино Монте-Карло стався рекордний випадок – кулька рулетки випадала на чорне 26 разів поспіль.
1933 – народився Роман Поланскі, франко-польсько-американський кінорежисер та актор.
1937 – на світ з'явився Роберт (насправді Чарльз) Редфорд, американський кіноактор і кінорежисер.
1938 – народився естрадний співак Вадим Мулерман (пом. 2018). Перший виконавець пісень «Лада», «Боягуз не грає в хокей», «Як добре бути генералом», «Гуцулочка», «Наснилося мені».
1950 – чотиримісячне кошеня, слідуючи за групою альпіністів, виліз на гору Маттерхорн (Альпи) заввишки 4477 м.
1952 – день народження Патріка Суейзі (помер від раку 14 вересня 2009). Достатньо назвати 3 фільми: «На гребені хвилі», «Привид» та «Брудні танці».
1957 – народилася Кароль Буке, французька актриса («Немо», «Бінго Бонго»), обличчя духів «Шанель».
1962 – Рінго Старр вперше виступив як ударник групи "Бітлз".
1966 – зроблено перше фотографування місячної поверхні з американської селеноцентричної орбіти – «Лунар орбітер-1».
1969 – народився Крістіан Слейтер, американський актор.
1977 – у Мемфісі пройшов похорон Елвіса Преслі. В останній шлях співака проводжали 75 тисяч шанувальників.
1983 – народився Mika (справжнє ім'я Майкл Холбрук Пенніман), британський музичний виконавець ліванського походження.
1991 – Михайла Горбачова було взято під домашній арешт у Криму. Як з'ясувалося, ненадовго. Але епоха СРСР закінчилася назавжди.
1992 – засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 – орден «За заслуги»).
2006 – у Києві розпочався IV Всесвітній форум українців.
за Новоюліанським календарем: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Омелян, Уляна.
за Юліанським календарем: Вікентій, Дарина, Євдокія, Іван, Максиміліан, Марія, Нонна, Христина, Юхим.
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
