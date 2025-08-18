18.08.2025 07:50

Ворог атакував Харків ракетою та безпілотником

Під ворожим ударом опинився Індустріальний район міста.



За даними слідства, 17 серпня близько 22:50 збройні сили рф завдали ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова.

Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку.

11 людей — чоловік, девʼять жінок та 13-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції. Крім того, у жінки, яка входить до числа постраждалих, медики діагностували забій куприка.

Тип ракети, якою війська рф атакували місто, встановлюється.

Також за даними ДСНС сьогодні близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.

За попередніми даними 3 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають.

