18.08.2025 07:50
Ворог атакував Харків ракетою та безпілотником
Під ворожим ударом опинився Індустріальний район міста.
Фото ДСНС
За даними слідства, 17 серпня близько 22:50 збройні сили рф завдали ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова.
Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку.
11 людей — чоловік, девʼять жінок та 13-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції. Крім того, у жінки, яка входить до числа постраждалих, медики діагностували забій куприка.
Тип ракети, якою війська рф атакували місто, встановлюється.
Також за даними ДСНС сьогодні близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв.
За попередніми даними 3 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківському районі через обстріли
горіла трава.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости