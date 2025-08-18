    
18.08.2025  07:50   

Ворог атакував Харків ракетою та безпілотником

Під ворожим ударом опинився Індустріальний район міста.


Фото ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 17 серпня близько 22:50 збройні сили рф завдали ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. 
 
Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку.
 
 
11 людей — чоловік, девʼять жінок та 13-річна дівчинка — зазнали гострої стресової реакції. Крім того, у жінки, яка входить до числа постраждалих, медики діагностували забій куприка.
 
 
Тип ракети, якою війська рф атакували місто, встановлюється.
 
 
Також за даними ДСНС сьогодні близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками. Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв. 
 
За попередніми даними 3 людей загинули, у тому числі 1 дитина, ще 17 постраждали, серед них 6 дітей.
 
 
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Роботи тривають.
 
