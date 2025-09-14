14.09.2025 21:06

У Китаї сили ППО збили метеорит

Стало відомо про незвичайну подію.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Китай заявив що противоповітряна оборона країни збила метеорит. Як це відбувалося можна побачити на відео, яке злили у інтернет. Подія тслася над провінцією Шаньдун.

