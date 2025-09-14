У Китаї сили ППО збили метеорит

Стало відомо про незвичайну подію.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Китай заявив що противоповітряна оборона країни збила метеорит. Як це відбувалося можна побачити на відео, яке злили у інтернет. Подія тслася над провінцією Шаньдун.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
День дарує потяг до нового, подорожей та активного відпочинку. Рутинні справи можуть дратувати.
У Харкові 14 вересня небо буде ясним. Ранкові хмари швидко розсіються та більше в цей день не з’являться. Дощів не прогнозується.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
влажность:
давление:
ветер: