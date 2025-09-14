14.09.2025 20:32 Дмитро Колонєй

Вчені з'ясували, що запахи обманюють мозок

Як саме мозок інтерпетує аромати з'ясували шведські дослідники.



Нове дослідження Каролінського інституту в Швеції показує, що мозок інтерпретує певні аромати як смак, передає РЕДПОСТ

Згідно висновку дослідження коли ми їмо чи п'ємо, ми відчуваємо не просто смак, а скоріше «аромат». Цей смаковий досвід виникає через поєднання смаку та нюху, коли аромати їжі досягають носа через ротову порожнину. Мозок інтегрує ці сигнали раніше, ніж вважалося раніше, - ще в острівці, області мозку, відомої як смакова кора, - до того, як сигнали досягають лобової кори, яка контролює наші емоції та поведінку.

«Ми побачили, що смакова кора реагує на аромати, пов'язані зі смаком, ніби це були справжні смаки», — пояснює провідний автор Путу Агус Хорисантоно, науковий співробітник кафедри клінічної неврології Каролінського інституту.

Це відкриття дає можливе пояснення тому, чому ми іноді відчуваємо смак тільки запахом, наприклад, в ароматизованій воді. Це підкреслює, наскільки сильно запахи та смаки взаємодіють, роблячи їжу приємною, потенційно викликаючи тягу та сприяючи переїданню певних продуктів.

"Це показує, що мозок не обробляє смак і запах окремо, а створює спільне уявлення смакового досвіду в смаковій корі", - говорить співавтор дослідження Яніна Зойберт, старший науковий співробітник того ж відділу в Каролінському інституті.

«Цей механізм може мати відношення до формування та впливу наших смакових уподобань та звичок у їжі».

Тепер вчені хоча з'ясувати, чи цей принцип роботи головного мозку коли ми переходимо від сирного відділу до випічки в супермаркеті. Якщо це так, це може суттєво вплинути на вибір продуктів.