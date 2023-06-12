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12.06.2023  17:55   Рита Парфенова

Обкрадав «Укрзалізницю»: суд виніс вирок машиністу з Харківщини

У Лозівському району машиніст крав дизельне пальне з паровозів

вирок суду
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Доведено, що в період з вересня по жовтень 2021 року 36-річний машиніст одного з виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вирішив самостійно організувати собі «грошовий бонус» до заробітної плати. Чоловік, маючи доступ до паливної системи тепловозів, зливав звідти дизельне паливо у каністри, які заздалегідь приносив із собою, обкрадаючи таким чином підприємство.
 
У подальшому зловмисник продавав викрадене паливо своїм знайомим. Прокурори встановили майже 20 епізодів злочинів, вчинених машиністом.
 
Під час судового розгляду чоловік вину не визнав та відмовився давати пояснення.
 
Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у вчиненні серії крадіжок (ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.
 
Чоловіка взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 40-річний чоловік скоїв крадіжку на залізниці.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  крадіжка, прокуратура, харків
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