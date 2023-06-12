Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

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Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.