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12.06.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Колонтаїв Харківської області.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне. 
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового.
 
Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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