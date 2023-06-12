12.06.2023 07:30 Рита Парфенова

12 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.





Це професійне свято було запроваджено за значний внесок працівників фондового ринку у прискорення економічних реформ та створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку у процесі залучення інвестицій в економіку України, покращення інвестиційного клімату.



Цього дня учасники ринку цінних паперів приймають вітання від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати та вшанування найкращих представників своєї галузі.



* * *



Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлено Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається 12 червня. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло у 1997 році.



За останніми даними, кількість працюючих дітей у світі становить 215 мільйонів, причому 115 мільйонів з них працюють у небезпечних умовах. Багато хто з них практично не має часу, щоб ходити до школи, а тим більше - грати, часто вони не отримують належного харчування та догляду.

***

Також у цей день відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.

Також 12 червня відзначають День Червоної троянди. На сьогодні у світі налічується 300 видів троянд та близько 30 тисяч сортів цих квітів.

Також цього дня

В 1815, завдяки інтригам банкіра Натана Ротшильда, лондонська газета «Морнінг Кронікл» повідомила про поразку Наполеона при Ватерлоо на кілька днів раніше битви. Ротшильд, зігравши на паніці, скупив безліч акцій і страшенно розбагатів, зробивши своє прізвище називним ім'ям.



1849 – американець Льюїс Хаслетт запатентував протигаз.



1897 - Карлом Елзенером, власником компанії з виробництва хірургічного обладнання, запатентований знаменитий швейцарський армійський ніж.



1903 – народився Петро Зінченко (1903–1969), відомий харківський вчений-психолог, представник харківської школи психології.



1920 - офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року).



1931 – у селі Перше Радянське (зараз – Графське) Харківської області народилася Євгенія Мірошниченко – відома українська співачка, герой України, почесний громадянин Харкова.



1965 - в Англії оголосили про нагородження членів групи "Бітлз" орденами Британської імперії "за видатні заслуги в галузі культури" та "внесок в експорт національної продукції". Вручення нагород відбулося у жовтні того ж року.



1967 – запустили космічний апарат Венера-4, який уперше у світі передав дані про атмосферу іншої планети.



1978 – Харків відзначав унікальний ювілей: було випущено 30-мільйонну електробритву «Харків». Харківські електробритви мали велику популярність у СРСР у 60-80 роки. Випускалося кілька десятків різних моделей.

Іменини відзначають:

Ісаак, Крістіна, Наталія, Роман.