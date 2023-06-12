12.06.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Протягом доби 1148 мешканців Харківській області звернулися на спецлінію поліції

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 68 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1650 транспортних засобів.

У Слобідському районі Харкова працівники полку поліції особливого призначення виявили у чоловіка помпову рушницю. Проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 6 фактів пошкодження будинків та інших споруд.