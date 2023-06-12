    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Протягом доби 1148 мешканців Харківській області звернулися на спецлінію поліції
12.06.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

Протягом доби 1148 мешканців Харківській області звернулися на спецлінію поліції

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 68 осіб.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1650 транспортних засобів.
 
У Слобідському районі Харкова працівники полку поліції особливого призначення виявили у чоловіка помпову рушницю. Проводяться першочергові слідчі дії. 
 
Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.
 
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 6 фактів пошкодження будинків та інших споруд.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Надзвичайні події Знепритомнів і впав на дорогу: у Харкові патрульні прийшли на допомогу чоловікові 10.06 Надзвичайні події Харківські патрульні прийшли на допомогу чоловікові, який був у безпорадному стані 10.06 Надзвичайні події Чоловік у Харкові чинив домашнє насильство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 