12.06.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про гасіння пожеж на Харківщині. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 11 червня по 12 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби рятувальники Харківщини гасили 2 пожежі, спричинених ударами окупаційних військ рф по населеним пунктам Харківського і Чугуївського районів.

У м. Вовчанську росіяни поцілили у промисловий об’єкт. Там виникла пожежа на площі 250 кв.м. А у селищі Хорошево Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов.

2 рази рятувальники проводили обстеження населених пунктів, щойно обстріляних окупантами.

Внаслідок мінометного обстрілу селища Липці Липецької громади пошкоджено вікна в одному з приватних домоволодінь та лінію електропередач.

По селу Циркуни Циркунівської громади стріляли РЗСВ «Ураган». Пошкоджені 10 приватних домоволодінь і 3 приватних авто.

У с. Нова Гусарівка Ізюмького району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік, 1968 року народження. Внаслідок чого, він зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу міста Харкова.

Загалом за добу було здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, з них 2 трапились внаслідок ворожих обстрілів;

2 – на перевірку після обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 1148 мешканців Харківській області звернулися на спецлінію поліції.