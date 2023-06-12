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12.06.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.


Фото з відкритих джерел, ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Уранці, 12 червня внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.
 
Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих. 
 
Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.
 
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки. У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок. 
 
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 1148 мешканців Харківській області звернулися на спецлінію поліції.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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