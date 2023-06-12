12.06.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

День донора крові: харків'ян закликають взяти участь в акціях

Цього року масштаб події до Дня донора крові планується вивести на новий рівень, переслідуючи лише одну мету — подарувати українцям життя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

14 червня в ТРЦ "Нікольський":

з 11:00 до 14:00 буде працювати виїзна бригада.

На -3 поверху, паркінг, всі бажаючі зможуть доєднатись до акції присвяченої Дню донора й здати кров для бійців ЗСУ. Також разом із творчою спільнотою Харківщини ми підготували святкову програму, де буде діджей, номери артистів, фірмові наліпки з браслетами від Центра крові та багато смаколиків — морозиво, піца, солодощі.

14 червня в Харківському Центрі крові:

з 08:00 до 15:00

Всесвітній День донора крові щорічна подія в закладі, тому традиційно донорів чекатимуть у цей день в Харківському Центрі крові. Кров на Клочківській,366 можна буде здати з 08:00 до 15:00 без попереднього запису. На всіх чекатиме розважальна програма, українська музика та смачна їжа: бургери, морозиво та різні солодощі.