Крадіїв велосипедів правоохоронці Харкова затримали поблизу міста злочину

Як повідмоляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 січня мешканка Основ'янського району повідомила про зникнення велосипедів зі свого подвір'я. На місце викликано слідчо-оперативну групу.

Отримавши докладний опис викраденого майна, карний розшук розпочав пошук зловмисників. Під час патрулювання району виявлено двох чоловіків із схожими велосипедами. Встановлено, що це чоловіки 1993 та 1976 року народження, які вже раніше притягувалися до відповідальності за майнові злочини.

Під час розслідування виявлено, що зловмисники побачили велосипеди за парканом за відсутністю людей вирішили їх викрасти. Злодії планували продати вкрадене, але їх затримали карні розшуковці.

Також встановлено, що обвинувачені мали причетність до кількох інших крадіжок особистого майна в місті.

Обом чоловікам пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram