15.06.2023 20:07 Василь Голосний

У Шевченківському районі Харкова пройшов випускний вечір (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 15 червня привітав із закінченням школи учнів із Шевченківського району.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер подякував педагогам за високі досягнення випускників у навчанні, а також висловив подяку батькам, повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов зазначив, що Харків продовжує тримати високу освітню планку і побажав випускникам впевнено крокувати вперед, але не забувати про рідне місто.

«На вашу долю випало чимало викликів. Це і навчання під час ковіду, а тепер - війна. Але ви вистояли! Багато хто з вас навіть у найважчі часи залишався в місті. Я дуже пишаюся вами і вважаю, що ви заслуговуєте на найкраще майбутнє! Будьте сильними, йдіть у житті впевнено і завжди пам'ятайте про тих, хто вклав у вас серце, душу та виховав справжніми людьми. Вірю, що вже скоро ми разом відбудовуватимемо наше місто!» - звернувся до випускників Ігор Терехов.

Зазначимо, що в Шевченківському районі з золотою медаллю навчання завершив 61 випускник.

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