15.06.2023 20:33 Рита Парфенова

Поліція попереджує харків'ян про шахраїв

Мешканців Харкова проять бути максимально обачними під час спілкування з незнайомцями.

Як повідомили РЕДПОСТ в Патрульній поліції, на лінію 102 нерідко надходять повідомлення про шахрайські дії, що трапляються у Харкові.



Правоохоронці розповіли, що невідомі телефонують, здебільшого, людям похилого віку і повідомляють, що їх син чи онук став винуватцем ДТП і перебуває в слідчому ізоляторі. За звільнення родичів "під заставу" вимагають кошти.



У поліції попереджають: якщо потрапляєте у подібні ситуації — одразу телефонуйте 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.