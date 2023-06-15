    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція попереджує харків'ян про шахраїв
15.06.2023  20:33   Рита Парфенова

Поліція попереджує харків'ян про шахраїв

Мешканців Харкова проять бути максимально обачними під час спілкування з незнайомцями.

шахрайство

Як повідомили РЕДПОСТ в Патрульній поліції, на лінію 102 нерідко надходять повідомлення про шахрайські дії, що трапляються у Харкові.

Правоохоронці розповіли, що невідомі телефонують, здебільшого, людям похилого віку і повідомляють, що їх син чи онук став винуватцем ДТП і перебуває в слідчому ізоляторі. За звільнення родичів "під заставу" вимагають кошти.

У поліції попереджають: якщо потрапляєте у подібні ситуації — одразу телефонуйте 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Суспільство Як не потрапити до рук шахраїв при купівлі в інтернеті, розповіли в поліції 06.06 Надзвичайні події У Харкові чоловік помер, коли переходив вулицю 03.06 Надзвичайні події У Харкові неповнолітньому продали алкоголь
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 