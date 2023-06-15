Поліція попереджує харків'ян про шахраїв

Мешканців Харкова проять бути максимально обачними під час спілкування з незнайомцями.
Як повідомили РЕДПОСТ в Патрульній поліції, на лінію 102 нерідко надходять повідомлення про шахрайські дії, що трапляються у Харкові.
Правоохоронці розповіли, що невідомі телефонують, здебільшого, людям похилого віку і повідомляють, що їх син чи онук став винуватцем ДТП і перебуває в слідчому ізоляторі. За звільнення родичів "під заставу" вимагають кошти.
У поліції попереджають: якщо потрапляєте у подібні ситуації — одразу телефонуйте 102.
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.
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Сьогодні краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Увечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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