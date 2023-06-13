Як не потрапити до рук шахраїв при купівлі в інтернеті, розповіли в поліції

Правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.
Кілька важливих порад від поліції повідомляє РЕДПОСТ.
По-перше, купуйте лише в перевірених інтернет-магазинах.
По-друге, слід уникати продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою.
Й по-третє, обирайте післяплату.
Розповісти про шахраїв можна на гарячій лінії Кіберполіції 0 800 505 170 або 102.
Раныше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили інтернет-шахраїв, жертвами яких ставали користувачі популярного майданчика «ОЛХ».
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