13.06.2023 21:21 Рита Парфенова

Як не потрапити до рук шахраїв при купівлі в інтернеті, розповіли в поліції

Правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.

Кілька важливих порад від поліції повідомляє РЕДПОСТ.



По-перше, купуйте лише в перевірених інтернет-магазинах.



По-друге, слід уникати продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою.



Й по-третє, обирайте післяплату.



Розповісти про шахраїв можна на гарячій лінії Кіберполіції 0 800 505 170 або 102.

Раныше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили інтернет-шахраїв, жертвами яких ставали користувачі популярного майданчика «ОЛХ».