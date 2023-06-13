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13.06.2023  21:21   Рита Парфенова

Як не потрапити до рук шахраїв при купівлі в інтернеті, розповіли в поліції

Правоохоронці нагадали, як уникнути шахраїв несправжніх Інтернет-магазинів.

шахрай

Кілька важливих порад від поліції повідомляє РЕДПОСТ.

По-перше, купуйте лише в перевірених інтернет-магазинах.

По-друге, слід уникати продавців, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою.

Й по-третє, обирайте післяплату.

Розповісти про шахраїв можна на гарячій лінії Кіберполіції 0 800 505 170 або 102.

Раныше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили інтернет-шахраїв, жертвами яких ставали користувачі популярного майданчика «ОЛХ».

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  інтернет, шахрайство, поліція
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