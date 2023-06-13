13.06.2023 20:40 Рита Парфенова

До Харкова їхав чоловік без документів, але з наркотиками

На Харківщині прикордонники виявили чоловіка з нарковмісними препаратами.

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Нещодавно на одному з контрольних постів Харківщини, під час проведення контрольно-перевірочних заходів, було виявлено громадянина України, 1979 року народження, який слідував автобусом до міста Харків без документів, що посвідчують особу.

Під час поверхневої перевірки особи та особистих речей в рюкзаку було виявлено нарковмісні препарати, а саме пігулки Метадон 12 штук вагою 300 мг та пігулки Огранія 4 штуки вагою 120 мг



Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянин та виявлені препарати передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці виявили у метрополітені жінку, яка була в розшуку за наркоторгівлю.