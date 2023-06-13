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13.06.2023  22:27   Рита Парфенова

Вогнеборці врятували песика під час гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами Харківщини

Куп'янські вогнеборці врятували від полум'я та обстрілів песика, який заплутався в ланцюгах.

Вогнеборці врятували песика під час гасіння пожежі, спричиненої ворожими обстрілами Харковщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області, 13 червня вдень під інтенсивними ворожими обстрілами опинився приватний сектор села Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загорівся гараж та автомобіль на загальній площі близько 80 кв.м. Крім того, декілька приватних будівель було пошкоджено.

Рятувальники оперативно ліквідували загорання, запобігши розповсюдженню полум'я на житлові та інші будівлі.

Куп'янські вогнеборці врятували від полум'я та обстрілів песика, який заплутався в ланцюгах

Під час гасіння пожежі біля палаючої будівлі вогнеборці помітили переляканого домашнього песика, який рятуючись від ворожих обстрілів заплутався у власному ланцюгу та потребував допомоги. Рятувальники, які прибули до місця пожежі, відразу звільнили тваринку від небезпеки та передали господарю оселі.

Куп'янські вогнеборці врятували від полум'я та обстрілів песика, який заплутався в ланцюгах

До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Куп'янська та селища Дворічна, загалом 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Куп'янські вогнеборці врятували від полум'я та обстрілів песика, який заплутався в ланцюгах

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько третьої годин ночи 13 червня ворог атакував дронами два райони Харкова – Салтівський та Київський (фото наслідків).

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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