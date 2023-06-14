14.06.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +19°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +24°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі



У середу, 14 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

У народі помітили, якщо цього дня довго кує зозуля – очікується тепла погода без холодного ранку.

Ранок мав для селян велике значення – по ньому визначали урожай: гарний ранок – гарний налив жита; дощ, похмуро – урожай на льон і коноплі.

Якщо небо ясне, варто чекати на хороший урожай жита, якщо ж день дощовий і похмурий — буде багатий урожай льону та конопель.

Бліде сонце на світанку обіцяє дощовий вечір.