Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У середу, 14 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
У народі помітили, якщо цього дня довго кує зозуля – очікується тепла погода без холодного ранку.
Ранок мав для селян велике значення – по ньому визначали урожай: гарний ранок – гарний налив жита; дощ, похмуро – урожай на льон і коноплі.
Якщо небо ясне, варто чекати на хороший урожай жита, якщо ж день дощовий і похмурий — буде багатий урожай льону та конопель.
Бліде сонце на світанку обіцяє дощовий вечір.
День не схиляє займатися ні роботою, ні домашніми справами, проте народжує бажання спілкуватися з близькими та друзями, гуляти на природі та отримувати задоволення від життя.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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