14.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День не схиляє займатися ні роботою, ні домашніми справами, проте народжує бажання спілкуватися з близькими та друзями, гуляти на природі та отримувати задоволення від життя.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Спроби звалити на Овна будь-які справи, які входять у коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Овен буде схильний ставитися не надто відповідально. Натомість у Овна настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи зашкодить йому. День обіцяє пройти спокійно, а вирішення будь-яких проблем із чистою совістю можна відкласти на потім.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця може народитися грандіозна ідея щодо перебудови свого будинку. Ідея ця буде у всіх відносинах симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Телець не схильний переживати з приводу реалістичності своїх задумів, і в творчому пориві цілком може замахнутися на знесення стіни, що несе, або якось ще попрати всі будівельні норми і правила.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Всі думки та плани Близнюків відрізнятимуться надзвичайною глибиною та яскравістю. І неважливо, що ці ідеї навряд чи втіляться в реальність. Ну і що? Мріяти, зрештою, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Близнюкам, які мають творчу фантазію. Втім, і для решти день буде дуже непоганий.

Рак (22 червня – 23 липня)

День обіцяє пройти у Рака досить спокійно, але тільки спокій це буде здавалося б. Насправді Раку просто захочеться на якийсь час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами чи відносинами. Іноді така політика заплющування очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх доведеться.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У душі у Лева вируватиме якщо не котел, то, як мінімум, котелок із протиріччями. З одного боку, йому захочеться бути стриманим, а з іншого – навряд чи це вийде. Якщо Лев не хоче, щоб у казана в його душі зірвало кришку, то не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб. Леву краще відразу сказати людині у вічі все, що він про неї думає, ніж намагатися зам'яти ситуацію.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки схилятимуть Діву бездумно пливти за течією, не звертаючи уваги на різноманітні проблеми та непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться усунутись. Так до вечора Діва і перебуватиме у цьому щасливому безтурботному стані. Увечері вона може з подивом виявити, що проблеми самі собою не вирішилися і нікуди не зникли. Рано чи пізно вирішувати їх все одно доведеться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам буде складно утримувати в собі свої емоції та бажання. Сховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде - почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна порадити Терезам, – це знайти своїм почуттям якийсь безпечний громовідвід. Інакше можна вибухнути!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У душі у Скорпіона романтичність найчудовішим чином уживатиметься з практичністю і розважливістю. У яких би хмарах не витав Скорпіон, десь у глибині його мозку сидітиме уважний бухгалтер із великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить Скорпіону, що замріявся, наробити великих дурниць.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільець має хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах чи в реалі, завести нові знайомства. Це тим більше корисно, що до чогось іншого, і особливо до активних дій, день не має. Справи викликатимуть у Стрільця апатію і просуватиметься мляво. То на що ще гаяти час, окрім як на розмови?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога постійно долатиме гострі напади самоїдства і самокопання. Думки постійно повертатимуться до невтішного вердикту: «треба було зробити інакше» і «сам винен». Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше не повертатися до цієї теми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У душі у Водолія прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика йому не вдасться. Весь день Водолій ризикує провести в нескінченних міркуваннях на тему, що, як і в якому порядку, йому слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд хороші. Жаль тільки, здійснити хоч щось із цих задумів навряд чи вийде.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби весь день намагатимуться тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь обіцяє бути багато. Навколишні, як на зло, поводитимуться нелогічно та непослідовно. Найцікавіше, що виявити стриманість у Риб, швидше за все, вийде. Але напруга в душі залишиться і буквально через день-другий здатна прорватися в якійсь сварці. То, може, не треба накопичувати напругу, а одразу розставити всі крапки над «i»?