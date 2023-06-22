22.06.2023 08:14 Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківську область

Окупанти припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів, а саме:

Алісівка,

Анискине,

Бочкове,

Бударки,

Бугруватка,

Варварівка,

Ветеринарне,

Висока Яруга,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Козача Лопань,

Липці,

Мала Вовча,

Мілове,

Одноробівка,

Плетенівка,

Рублене,

Стариця,

Уди

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів:

Берестове,

Дворічна,

Западне,

Кислівка,

Красне Перше,

Масютівка,

Новомлинськ,

Фиголівка

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області через ворожий обстріл сталася масштабна пожежа.