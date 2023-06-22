Військові рф обстрілюють Харківську область

Окупанти припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області через ворожий обстріл сталася масштабна пожежа.
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