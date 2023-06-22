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22.06.2023  08:14   Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківську область

Окупанти припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 20 населених пунктів, а саме:
  • Алісівка,
  • Анискине,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Бугруватка,
  • Варварівка,
  • Ветеринарне,
  • Висока Яруга,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Козача Лопань,
  • Липці,
  • Мала Вовча,
  • Мілове,
  • Одноробівка,
  • Плетенівка,
  • Рублене,
  • Стариця,
  • Уди
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів:
  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Красне Перше,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ,
  • Фиголівка

Раніше  РЕДПОСТ писав, що у Харківській області через ворожий обстріл сталася масштабна пожежа.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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