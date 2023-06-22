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22.06.2023  18:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов виголосив промову на міжнародній конференції у Великій Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 червня, взяв участь у панельній дискусії на міжнародній конференції «Ukraine Recovery Conferencе», яка проходить у Лондоні.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Ця дискусія була присвячена темі відновлення українських міст, які постраждали від війни.
 
За словами Ігоря Терехова, міська влада вже має попередні напрацювання стратегії розвитку Харкова як міста майбутнього, з новими інноваційними технологіями у всіх сферах життєдіяльності. Мер також зазначив, що, незважаючи на війну, в Харкові вже понад рік продовжуються відновлювальні роботи.
 
«Лише торік ми відновили 200 зруйнованих будинків за кошти міського бюджету та за підтримки Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Ще 50 - зараз у роботі. І це треба робити далі. Адже це життя людей, їхні емоції та їхня віра у краще майбутнє. І я сподіваюся на вашу підтримку, на об'єднання зусиль усього цивілізованого світу навколо ідеї відродження України», - наголосив у промові Ігор Терехов.
 
Зазначимо, що Харківський міський голова - єдиний український мер, який виступав у рамках панельної сесії на конференції «Ukraine Recovery Conferencе».
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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