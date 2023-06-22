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22.06.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. 
 
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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