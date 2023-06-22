22.06.2023 19:50

Громадянам нагадали про небезпеку контакту з дикими хижими тваринами

Все частіше у месенджерах та соціальних мережах зв’являються жартівливі відео про небайдужість харків’ян до тварин, зокрема лисиць, яких все частіше можна зустріти на вулицях міста. Люди наближаються до них, підгодовують, не знаючи або забуваючи про потенційну небезпеку диких тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що проблема сказу є актуальною як взимкv, так і в літню пору. Дика хижа тварина несе в собі загрозу для людини та наближених до неї свійських тварин, оскільки може бути джерелом інфікування низкою захворювань, в тому числі сказу.

Сказ – це особливо небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, яка до теперішнього часу є невиліковною. Потрапляння вірусу у рану можливо також при нанесенні подряпин лапами, забрудненими інфікованою слиною.

Тварина може на початку захворювання виглядати цілком здоровою та не викликати настороги, але це не виключає того, що тварина інфікована і вірус вже виділяється зі слиною! Здебільшого дикі хижі тварини уникають шумних місць та тримаються від людини якнайдалі. Коли тварина втрачає почуття страху, це може свідчити саме про те, що вона може виявитись хворою.

Якщо ушкодження отримано, треба відразу звернутися за кваліфікованою медичною допомогою та отримати курс щеплень від сказу.