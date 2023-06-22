Громадянам нагадали про небезпеку контакту з дикими хижими тваринами

Все частіше у месенджерах та соціальних мережах зв’являються жартівливі відео про небайдужість харків’ян до тварин, зокрема лисиць, яких все частіше можна зустріти на вулицях міста. Люди наближаються до них, підгодовують, не знаючи або забуваючи про потенційну небезпеку диких тварин.
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Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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