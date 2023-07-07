07.07.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області без світла залишаються 83 населені пункти

На Харківщині з 450-ти населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, без світла залишаються 83.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харьковобленерго».

За його словами заступника технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександра Кишинського, більшість з них - прифронтові, тому енергетики, на жаль, не мають до них доступу.

"Це такі населені пункти, як Стрілеча та Глибоке у Липецькій громаді, Гур'їв Козачок та Сотницький Козачок у Золочівській громаді, Вовчанська та Борівська громади, Куп'янськ та села навколо нього аж до Дворічанської громади. Щодо Вовчанська - там щоденні обстріли. Незважаючи на це, ми все одно намагаємося відновлювати пошкоджені мережі у періоди затишшя", - зазначив Олександр Кишинський.

Як розповів заступник технічного директора, ще одна серйозна проблема - це щільна замінованість територій. Наприклад, на розмінування ліній електропередачі поблизу населених пунктів Гракове та Мосьпанове (Чугуївський район) знадобився цілий рік.

"В Ізюмській громаді у нас без напруги 21 населений пункт. Там лінії ідуть полями та лісами. Для повного розмінування потрібна спецтехніка. Є і такі села, як Кам'янка, де немає жодного вцілілого будинку і повністю знищена інфраструктура. Відновлення електропостачання тут поки що не на часі", - констатував Олександр Кишинський.

Він підсумував, що швидкість ремонтних робіт в населених пунктах залежить від багатьох чинників: розташування та військової ситуації, дозволу саперів, наявності жителів, обсягу пошкоджень.

“Наприклад, Балаклія. Електропостачання в місті ми відновили вже через три тижні після звільнення. А є село Руська Лозова у Дергачівській громаді, де ми працюємо четвертий місяць. Тут пошкоджено 80% жилого фонду. Лінії електропередачі 0,4 кВ зруйновані повністю. Ми не знайшли тут жодної вцілілої опори. Зараз ми вже замінили 348 стійок із необхідних 546. Думаю, на завершення робіт знадобиться ще не менше місяця”, – розповів Олександр Кишинський.