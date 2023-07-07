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07.07.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують переглянути документальний фільм «Залізні метелики»

Стрічка розповідає про збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній на початку російсько-української війни. Фільм представлять його творці, учасники кінооб’єднання «Вавилон’13». Після показу на глядачів чекає обговорення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда намагалася приховати всі подробиці.
 
Стрічка розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало вісім років. «Залізні метелики» вже показали на найбільш престижних кінофестивалях світу», - розповідають організатори показу.
 
Спеціальний показ українського документального фільму «Залізні метелики» пройде у неділю, 9 липня, в «Art Area ДК» (вул. Чернишевська, 13). Початок - о 18:00. Вхід - free donation (посильна пожертва).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, кіно
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