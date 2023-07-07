07.07.2023 13:00 Рита Парфенова

На Харківщині повідомили про підозру колаборантці, яка переховується від слідства

Викрито колаборантку, яка очолила «відділ культури, молоді та спорту» при окупаційній адміністрації Куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська 40-річна жінка добровільно обійняла посаду «и. о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Купянского район».



Підозрювана відповідала за виконання робіт, пов’язаних з видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, веденням обліків товарно-грошових звітів.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Наразі поплічниця окупантів переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що очільнику куп'янського «Управління культури, спорту і молоді» при окупантах оголосили підозру