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07.07.2023  09:32   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 6 липня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 103 вибухових предмети.

сапери ДСНС у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За минулу добу 6 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 10 га території, з них 5840 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11,2 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 103 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.
 
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3192 га території, 277 км автомобільних доріг, 2100 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 72 тис. 629 ВНП.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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