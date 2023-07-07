07.07.2023 08:51 Рита Парфенова

Які міста й села Харківщини обстріляв ворог, розповіли в ХОВА

Протягом 24 годин окупаційні сили здійснили обстріли прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів за допомогою мінометів та артилерії.



Фото з відкритих джерел

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

6 липня о 12:15 відбувся обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих.



О 12:20 стався обстріл у с. Петропавлівка, горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає.



О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована.



У с. Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.



У смт Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями.