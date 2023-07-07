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07.07.2023  08:51   Рита Парфенова

Які міста й села Харківщини обстріляв ворог, розповіли в ХОВА

Протягом 24 годин окупаційні сили здійснили обстріли прикордонних населених пунктів Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів за допомогою мінометів та артилерії.


Фото з відкритих джерел

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

6 липня о 12:15 відбувся обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих.

О 12:20 стався обстріл у с. Петропавлівка, горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає.

О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка  отримала поранення, госпіталізована.

У с. Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.

У смт Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога.

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Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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