У Харкові пройде благодійна фотовиставка члена антарктичної експедиції

Благодійна фотовиставка Сергія Глотова «Кольори білого континенту» відкриється у понеділок, 10 липня, у Харкові.
Як повідомили РЕДПОСТ організатори виставки, Сергій Глотов – волонтер, кандидат біологічних наук, учасник XXVII та XXVIIІ української антарктичної експедиції та фотограф.
Сергій з квітня 2022 перебуває на станції Академік Вернадський як біолог-зимівник. За цей час зробив багато світлин.
Експозиція знайомить глядачів з дивовижним світом Антарктики, її неповторними пейзажами, незвичними для наших очей поєднаннями кольорів, і звичайно, з її тваринним світом. Відвідувачі зможуть оглянути світлини антарктичних птахів і ссавців, які мешкають навколо української станції «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез. Кілька видів пінгвінів, морські котики, леопарди і слони, льодовики та айсберги – на деякий час ви зможете зануритися у цю неймовірну атмосферу далекого Південного полюсу.
Організатори запрошують дітей та дорослих. На дітей чекають цікаві заходи: ігри, олімпіада від На урок, учасники якої гарантовано отримають листівки незламності та інші призи. А дорослих - аукціон на допомогу ЗСУ, де будуть антарктичні футболки, кепки та шеврони. Зокрема, планується пряме включення з учасниками цьогорічної Української антарктичної експедиції, які відкриють виставку 10 липня.
Відвідання виставки є безкоштовним, вітаються благодійні внески, які будуть спрямовані на підтримку ЗСУ та подальший розвиток проєкту.
Виставка пройде з 10 по 14 липня 2023 року у Каразінськый школы бізнесу за адресою: Харків, Цифровий Освітній Простір, майдан Свободи 4.
Відкриття 10 липня 2023 о 10.00.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові до 31 липня експонуватиметься виставка світлин «Україна з вікна потяга».
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