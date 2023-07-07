07.07.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники замінили понад 480 люків

Бригади комунального підприємства «Харківводоканал» цього року замінили понад 480 люків на оглядових колодязях. Зокрема, 215 із них встановили ремонтники комплексу «Харківводопостачання», передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко, сьогодні, 7 липня, майстри дільниці встановили нову кришку люка на водопровідному колодязі на вулиці Великій Панасівській. А всього з початку року в районі вже замінили 34 аварійні люки на нові.

За його словами, на заявки про відсутність чи пошкодження люків реагуємо оперативно, адже це безпека харків'ян.

«При ремонтних роботах із заміни кришки, одночасно упорядковуємо оглядовий колодязь, перевіряємо стан обладнання, пожежних гідрантів. При потребі – реконструюємо чи змінюємо. Після встановлення нових комплектів люків негайно проводимо роботи з подальшим відновленням асфальтового чи земляного покриття», - наголосив Олександр Сірко.

Заміна люків проводиться системно по всіх районах міста, так у Шевченківському районі з початку року обновили 40 люків на водопровідних колодязях та 33 на каналізаційних із заміною плит перекриття. У Салтівському, відповідно – 36 та 42; у Новобаварському – 31 та 24; у Основ'янському – 32 та 18.

Під час відновлювальних робіт на об'єктах водопостачання та водовідведення обов'язково провадиться і планова заміна люків, що прийшли в несправний стан. Підприємством встановлюється три види модифікацій люків, залежно від місця розташування та способу експлуатації. Окрім чавунних, що призначені для дороги, застосовуються кришки, виготовлені з високотехнологічних матеріалів підвищеної міцності.

«Якщо бачите відкритий колодязь чи колодязь з пошкодженою кришкою, телефонуйте до диспетчерської служби «Харківводоканалу» 15-33 або міської диспетчерської служби 15-62. Ми негайно вживемо заходів», - підкреслили на підприємстві.