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08.07.2023  11:03   Рита Парфенова

Зруйнована Салтівка з висоти пташиного польоту: рятівники розбирали завали (відео)

У Харкові рятувальники проводили розбирання аварійних конструкцій житлової 9-поверхівки пошкодженої в результаті минулорічних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу  ДСНС України в Харківській області.

7 липня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у дев'ятиповерховому житловому будинку, розташованому на Північній Салтівці Харкова.
 
Ця багатоповерхівка була серйозно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів на початку війни. Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу.
 
Проведення даних робіт забезпечить подальші будівельні роботи з відновлення і ремонту даного будинку. Надзвичайники проявляють величезну майстерність та професійні навички, працюючи на значній висоті в умовах підвищеного ризику.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 липня 2023 року.
 
Ногвини Харкова: рятівники розбирали завали на Північній Салтівці
 
Ногвини Харкова: рятівники розбирали завали на Північній Салтівці
 
Ногвини Харкова: рятівники розбирали завали на Північній Салтівці
 
Ногвини Харкова: рятівники розбирали завали на Північній Салтівці

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, харків
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