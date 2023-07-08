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Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.

Прогноз погоди у Харкові на 9 липня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.