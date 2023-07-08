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08.07.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 9 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно, ймовірність опадів 97%. Температура повітря +20°...+21°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 82%. Температура повітря +21°...+21°C (відчувається як +22°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +22°C). Вітер півниічний, 7 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі


У неділю, 9 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

  • Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.
  • Народна чутка говорить: якщо 9 липня зібрати і з’їсти багато суниці, оновиться кров.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день іде дощ, то вересень буде мокрим.
  • Якщо ягід суниці багато, то зима буде холодною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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