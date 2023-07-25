25.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 25 липня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +16°...+23°C (відчувається як +23°C). Вітер південно-західний, 2.7 м/с. Вологість повітря 75 %. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +28°...+30°C (відчувається як +30°C). Вітер півненно-західний, 4.2 м/с. Вологість повітря 45 %. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +29°…+26° (відчувається як +26°C). Вітер пывденний, 4.4 м/с. Вологість повітря 43 %. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія.

У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм.

Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман – на негоду. А якщо нічна роса не просихає – бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.