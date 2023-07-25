25.07.2023 06:30

Гороскоп на 25 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні не розраховуйте на дипломатичність – ані свою, ні оточуючих. Уникайте конфліктів, зіткнень і навіть обговорення будь-яких неоднозначних тем.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Весь день Овен може відчувати нав'язливий тиск із боку. Можливо, його підтискатиме час, а можливо – підганятиме обставини чи вимогливі прохання оточуючих. У будь-якому разі, від тиску Овну навряд чи вдасться позбутися, а отже, доведеться з ним примиритися. Найкраще, що Овен може зробити, - це усамітнитися і постаратися спокійно зайнятися своїми справами, не відволікаючись і не оглядаючись на всі боки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця буде рідкісний шанс зробити прорив у будь-якій справі! Головне не пропустити потрібний момент, щоб, коли він настане, діяти рішуче та чітко. Завдяки своїм активним, наполегливим діям, Телець здатний далеко вирватися вперед! Цей день йому варто використати для того, щоб стрімким ривком досягти нових висот, випередивши конкурентів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки загострять почуття справедливості! Вони здатні грудьми кинутися на захист своїх чи чиїхось інтересів, якщо вважатимуть, що оточуючі ці інтереси утискають. Що ж, іноді непогано «похитати права», а заразом і поставити кривдника на місце. Однак Близнюки здатні побачити порушення прав навіть там, де цього немає і близько. Або там, де це порушення можна розглянути лише під великим мікроскопом.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак весь день ризикує провести у пошуках істини, будучи твердо переконаний, що вона десь поряд. Його пошуки правди можуть стосуватися всього: взаємин з оточуючими, роботи, особистого життя. Однак хоч би як Раку здавалося, що справедливість ось-ось має перемогти, це навряд чи виявиться так. Рак може з подивом виявити, що істина у чистому вигляді – річ майже непотрібна, і крім нього вона нікому не потрібна.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву йти лише прямими шляхами! Спроби вести свою гру, а тим більше щось приховати чи спотворити, можуть скінчитися сумно. Отже, якщо Лев хоче отримати потрібний результат, йому доведеться діяти відкрито. Навколишні теж оцінять у Леві чесність і прямоту, однак у спілкуванні не варто зовсім перегинати палицю: навіть у відвертості є свої межі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У якихось питаннях Діві для досягнення потрібного результату доведеться говорити те, що від неї чекають, а не те, що вона думає насправді. Або хоча б у потрібний момент промовчати про свої сумніви. Нічого не вдієш, відвертість доречна далеко не завжди, а вже у важливих розмовах – тим більше. Виклавши все безпосередньо, Діва ризикує нашкодити і справі, і собі. Якщо вона утримається від коментарів, то цілком здатна опинитися у виграші.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У справах Терези будуть налаштовані рішуче та по-бойовому. Навіщо намагатися розплутати вузол, якщо його можна розрубати? Найцікавіше, що у якихось питаннях такі радикальні заходи можуть допомогти – проте далеко не у всіх. Ось чому до справ, що потребують часу та делікатного підходу, Терезам краще навіть на гарматний постріл не підходити. Або ж заздалегідь змиритися з їхнім повним та беззастережним провалом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона день розгрібання завалів! Навіть якщо це не було передбачено його розкладом, ситуація швидше за все складеться так, що йому доведеться хоча б у чомусь навести лад. Можливо, цим «чимось» виявиться робочий стіл, а може, Скорпіонові настав час розкласти по поличках свої справи та плани. Відливати не варто, адже під час цього процесу Скорпіон має всі шанси виявити щось забуте, але досі актуальне та досить цінне.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець перебуватиме у дисонансі з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Йому може здаватися, що всі навколо напускають на себе надто важливий вигляд, а оточуючі ж у свою чергу будуть незадоволені безтурботністю Стрільця. До справжніх тертя це навряд чи призведе, проте щоб порозуміння не дало тріщину, Стрільцю варто частіше робити серйозне і розумне обличчя. Навіть якщо це здається йому таким кумедним!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У справах Козеріг здатний на рішучі, навіть радикальні заходи – особливо у сфері фінансів. Замість того, щоб сім разів відміряти, він буде налаштований сім разів відрубати! З одного боку є небезпека того, що Козеріг необдумано пустить гроші на вітер. З іншого – його бойовий настрій допоможе йому зважитися на ті фінансові кроки, які вже давно назріла необхідність зробити.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолії може прокинутися критик. Причому критичність Водолія буде меншою мірою спрямована на себе і більшою – на решту. Водолію може здаватися, що його зауваження змусять оточуючих засоромитися та виправити помилки, проте насправді все буде не так. Мудрі поради Водолія пропадуть задарма, а ось критика здатна стати джерелом образ. Тож йому вирішувати, чи варто витрачати на критику нерви та сили без жодної надії на результат.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Існує велика ймовірність того, що оточуючі намагатимуться навантажити на Риб свої справи або навіть зробити крайнім у якихось питаннях! Вони відчують їхню податливість і поступливість, намагаючись безсоромно цим користуватися! Змінити такий стан справ Риби зможуть, тільки якщо жорстко стоятимуть на своєму, припиняючи подібні спроби. Інакше весь день їм судилося присвятити чужим справам, зовсім закинувши власні.